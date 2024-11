Exigeixen a Agricultura una taula estratègica de la pesca del Pirineu

Primera reunió per crear la taula de la pesca a Ribera de Cardós. - ACN

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agrupació de Societats de Pesca del Pirineu ha sol·licitat la creació d’una taula estratègica de pesca per col·laborar juntament amb l’administració en la gestió de la pesca des del mateix territori. El president de l’agrupació, Josep Lluís Farrero, va apuntar la necessitat de tenir “veu i vot” en les decisions sobre les societats, com els trams per repoblar de peixos, els quilòmetres de pesca sense mort o les captures. L’entitat suma 600 socis i gestiona 500 km de rius.