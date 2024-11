El col·legi Ignasi Peraire, fart d'esperar les millores

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les famílies del col·legi Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa estan farts d’esperar uns treballs de millora del centre que no arriben. També denuncien falta de manteniment a les instal·lacions, amb esquerdes a les parets, goteres o persianes trencades. Així, diversos pares i mares van assistir ahir a un ple a l’ajuntament per mostrar el seu malestar, portant pancartes amb lemes com “Menys paraules, més fets” o “L’única batalla que es perd és la que s’abandona”. I és que un dels punts de la sessió plenària incloïa donar de baixa una partida de 45.000 euros del pressupost destinat a la millora del pati. “Fa vergonya com es fan les coses. S’està jugant amb la il·lusió de les famílies”, va etzibar Castell Cots, de la CUP. Letícia Carné, d’ERC, va assegurar que el punt demostra la “falta de credibilitat” del pressupost. Raul Aguilar, de Junts i a l’equip de govern, va demanar disculpes per no haver informat el centre d’aquest fet i va ratificar el seu compromís que les obres siguin una realitat. Josep Maria Garrofé, de Junts, va explicar que es dona de baixa aquesta partida perquè no hi ha temps per poder fer els treballs i, dels 70.000 euros pressupostats, se’n destinen 25.000 a portar a terme estudis previs com el topogràfic i la resta es destina a altres partides “per no perdre’ls”. Va explicar que a la primavera començaran les obres.

L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar que les obres es faran amb fons propis i no estaran condicionades a la venda de patrimoni. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Mollerussa Primer, Junts, PSC i PP i en contra de la CUP i ERC. La CUP va llegir un escrit en nom del centre en el qual denuncien la sensació d’“abandó i desprotecció” després de dos anys d’espera. “Som ciutat amiga de la infància, que es noti a les escoles”, va dir Rosa Florensa, d’ERC.