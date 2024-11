Mor un veí de les Borges en un accident laboral a Vallfogona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de les Borges Blanques de 55 anys va perdre la vida dimecres a la nit en un accident laboral en una empresa de farratges de Vallfogona de Balaguer, segons van informar ahir els Mossos d’Esquadra. Per motius que s’investiguen, a les 21.15 hores un treballador va ser colpejat per una màquina utilitzada per moure les paques de material vegetal. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d’emergències, no van poder salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer i del departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

Així mateix, es dona la circumstància que en aquesta mateixa empresa, Farratges la Noguera, el passat dia 24 hi va haver un accident laboral (vegeu SEGRE de dimarts).

Un jove de 24 anys està des d’aleshores ingressat en coma induït a l’UCI de l’Arnau de Vilanova. El sinistre, es va produir quan, pel que sembla, l’operari, que és tècnic de medi ambient d’una empresa externa, estava fent una inspecció de les emissions de la xemeneia i va tenir una aparatosa caiguda.

Per la seua part, el sindicat UGT-FICA va fer un comunicat en el qual va manifestar que “amb aquesta empresa sempre hi ha hagut complicacions per poder tenir representació sindical”. El secretari general d’UGT-FICA, Xavier Perelló, va lamentar que van “a cegues” i “no tenim cap informació dels fets ocorreguts perquè avui (per ahir) la instal·lació està tancada. Per això, no sabem si complia les condicions necessàries i si les condicions dels treballadors són les òptimes”.

Lleida registra una mitjana de 19 accidents laborals al dia

Els accidents laborals van augmentar a Lleida un 2% entre gener i setembre d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2023. Segons l’Observatori del Treball de la Generalitat, en els primers nou mesos es van registrar 5.283 sinistres, més de 19 al dia. La major part van ser de caràcter lleu, amb 5.243, però també se’n van comptabilitzar 33 de greus. A més, hi va haver set accidents mortals, alguns in itinere i tres menys que els registrats en el mateix període de l’any passat.