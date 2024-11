Tallada de nou l’R13, que connecta Barcelona amb Lleida, per avaria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La línia de Rodalies R13, que connecta Barcelona amb Lleida passant per Valls, va interrompre de nou aquest dijous a la tarda la circulació entre les estacions de les Borges Blanques i Vinaixa a causa de l’avaria d’un tren de mercaderies de la companyia Continental Rail. L’incident va obligar a substituir la locomotora per poder reprendre la marxa del comboi de mercaderies. No obstant, la màquina no va poder enganxar- se, fet que va obligar Renfe a tallar la circulació de tota la línia. Per aquesta raó, els trens regionals que hi viatjaven es van veure afectats durant la resta de la jornada.

La circulació va ser restablerta a les 21.30 hores i els combois van circular fora del seu horari. A començaments de setmana, el funcionament la mateixa línia ja va registrar alteracions. Concretament, dimarts a la nit els trens no van poder passar entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Vilaverd, per culpa d’una incidència en les instal ·lacions. En aquest cas, els tècnics d’Adif van poder solucionar el problema en qüestió de minuts. Els horaris en temps real de l’R13 i altres línies de Rodalies es poden consultar al web rodalies. gencat.cat.