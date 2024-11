Inverteixen 50.000 euros més a reparar voreres a Tàrrega

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha invertit una nova partida, de 49.973 euros, per reparar voreres i renovar paviments substituint les llambordes que es troben en mal estat. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa B. Biosca SL. Les zones que són objecte de millores en aquesta nova campanya de manteniment de via pública són els barris de la Plana i Fàtima, les avingudes de Tarragona i l’Onze de Setembre, i els carrers de Roger de Llúria, Migdia, Salvador Espriu i Joan Tous.

El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va destacar la importància de destinar cada any una partida per reparar voreres que es van danyant per l’ús i el pas del temps. “Treballem per tenir uns espais urbans més accessibles i còmodes a la ciutadania”. En aquest sentit, Marín també va avançar que la junta de govern local ha aprovat una memòria valorada per definir el nou lot de renovació de paviments asfàltics que es portarà a terme abans de finalitzar l’any. Així, està previst renovar el ferm de la calçada als carrers de la Verge de Montserrat i Balmes, al barri del Maset. A la primera d’aquestes dos vies s’aplicarà una capa asfàltica de 12 centímetres i s’habilitarà un pas elevat a l’encreuament amb el carrer de Sant Pere Claver, mentre que al carrer Balmes, la nova capa asfàltica serà de 2,5 centímetres i s’estendrà aal tram comprès entre els números 28 i 34.