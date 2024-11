El Meteocat i l'AEMET alerten de l'arribada d'una DANA a Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís aquest diumenge sobre l'arribada d'una nova DANA a partir del proper dimecres, que podria deixar quantitats importants de pluja a les zones del litoral i prelitoral català. Tanmateix, des del Meteocat s'apunta que la predicció és encara "incerta" i que es concretarà en els propers dies.

Cal recordar que un temporal d'aquest tipus no necessàriament implica una gran catàstrofe com la que va tenir lloc a València el passat 29 d'octubre, que va deixar almenys 215 morts i una cinquantena de desapareguts. No obstant això, les autoritats insten a la ciutadania a estar atents als avisos oficials per tal d'informar-se sobre l'evolució d'aquest fenomen meteorològic i per si eventualment es produïssin alertes d'emergència.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també ha advertit del pas d'aquesta nova DANA pel litoral peninsular mediterrani i per les Illes Balears entre el dimecres 13 i el dissabte 16, amb especial incidència al nord del País Valencià i el litoral i prelitoral català. L'organisme estatal destaca igualment una "àmplia incertesa" i assenyala que es podrien acumular uns 80 o 100 mm, localment fins a 200 mm, segons un comunicat ad hoc publicat aquest diumenge.

Alertes actives

De moment, cinc comarques catalanes del litoral central es troben en alerta groga —nivell 1 de 6— pel perill de pluja intensa dimarts vinent a partir de les 13.00 hores i fins a la 01.00 h de l'endemà, dimecres. S'esperen uns 20 mm en 30 minuts, acompanyats localment de tempesta. Es tracta del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès.

D'altra banda, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha avisat a través del seu compte a la xarxa social X sobre l'estat del mar, que a partir de demà, dilluns, podria presentar onades superiors als 2,5 metres en el litoral nord de Catalunya. El Meteocat preveu per dimarts al matí un nivell de perill d'alerta taronja, de 3 sobre 6, al llarg de les costes de l'Empordà. La consellera ha demanat a la ciutadania "seguir amb atenció" les previsions i les recomanacions de Protecció Civil.

Previsió per Lleida

A l’entorn de la Val d’Aran, cel ennuvolat i precipitacions febles i persistents al llarg de la jornada. A la resta, després d’algunes boires o boires matinals, quedarà el cel poc ennuvolat o serè en general. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. A la capital s’espera una mínima de 8 ºC i una màxima de 17 ºC. A Vielha oscil·larà entre els 4 i els 13 ºC, i a Tàrrega entre els 7 i els 15 ºC. El vent serà fluix i de direcció variable.

De cara als propers dies, el temps serà inestable, amb precipitacions persistents al nord i pluges a la tarda a la resta. Les temperatures aniran en descens i hi haurà ratxes fortes de vent a cotes altes. La cota de neu al Pirineu anirà variant entre els 900 i els 1800 metres al llarg de la setmana.

Dimarts el temps serà inestable meteorològicament. Persistiran les precipitacions al nord. Seran de neu al Pirineu a partir de 1.000-1.600 m, i poden acumular fins a 5 cm d’espessor. Pluges a la tarda a la resta. Descens tèrmic. Ratxes fortes a cotes altes.

Dimecres la jornada serà inestable meteorològicament, amb precipitacions generalitzades. Seran de més entitat al Pirineu, amb una cota de neu que començarà en 900-1.100 m, i pujarà a 1.200-1.600 m. Continuen baixant les temperatures, sense superar les màximes els 14 ºC.

Dijous seguirà amb temps inestable. Continuaran les precipitacions a la província de Lleida, i seran més intenses i persistents al nord de la demarcació. La cota de neu al Pirineu serà de 1.600-1.800 metres. Les temperatures pujaran, tant les mínimes com les màximes.