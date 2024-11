Tàrrega planteja un pressupost de 22,8 milions per al 2025, un 12% més

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost de l’ajuntament de Tàrrega per al 2025 ascendeix a més de 22,8 milions d’euros, xifra que suposa un 11,73 per cent més que el d’aquest any. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “les inversions i els recursos destinats a serveis socials i habitatge assequible, així com la millora de les infraestructures i els equipaments públics i el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat”.

El pressupost contempla destinar més de 3,6 milions a inversions, un 31,7% més. Entre aquestes destaca la remodelació de la plaça Europa (a prop de l’escola Àngel Guimerà) amb 240.000 euros; l’ampliació de la vorera del cèntric carrer de Comabruna amb 242.000 euros; la conversió del carrer de Raimond en plataforma única amb 382.214 euros; millores a la travessia urbana de la C-14 amb 335.000 euros; la primera fase de la via verda per a vianants i bicicletes fins a Vilagrassa amb uns altres 200.000 euros; l’adquisició d’un immoble en desús al carrer Urgell amb 140.000 euros, així com una partida de 256.000 euros per adquirir i habilitar pisos per a lloguer social i una altra de 200.000 euros per a accions d’eficiència energètica a la piscina coberta i la biblioteca. També està previst destinar 150.000 euros al desenvolupament del nou polígon SUD-16 Boscarró Nord i 500.000 euros per a la depuradora i la xarxa de clavegueram. Continuarà el suport a les entitats locals amb una partida total de 486.450 euros, un 40% més.

Entre les àrees de despesa, destaquen 3,8 milions per a serveis municipals; 3,3 milions per a habitatge i urbanisme; 3,2 milions per a educació i polítiques socials; 2,8 milions per a activitats culturals; 1,7 milions per a l’àmbit esportiu i 1,4 milions per a seguretat i mobilitat. El pressupost també preveu destinar 866.612 euros a amortització de deute per acabar l’exercici 2025 amb un 29,75% de nivell d’endeutament sobre els ingressos corrents. Els comptes es debatran en un ple extraordinari que se celebrarà demà.

Junts vol un pàrquing i ampliar l’escola Alba i la residència

Junts per Tàrrega, a l’oposició, ha proposat altres inversions, com per exemple l’habilitació d’un aparcament a la zona de la nova estació d’autobusos; la instal·lació de plaques solars a tots els edificis municipals; la reobertura de l’alberg de transeünts; la cessió de l’actual estació d’autobusos per planificar els seus futurs usos, així com l’ampliació de l’escola Alba i de la residència de Sant Antoni i la cessió d’espais públics per a blocs de pisos que necessitin instal·lar ascensor.