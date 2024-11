UP porta al jutge tres parcs solars que ocupen gairebé 160 ha al Jussà

La majoria dels terrenys que ocuparan els parcs són agrícoles. - UP

Creixen els conflictes locals entorn del desplegament de les renovables: l’organització agrària Unió de Pagesos (UP) ha portat al jutjat les autoritzacions de tres parcs solars al Pallars Jussà després que el seu recurs d’alçada contra aquests permisos hagi estat desestimat sense explicacions.

Són els de Costa Gran, Neret i Les Alzineres, que ocuparan 158,93 hectàrees a Isona i Conca Dellà i a Abella de la Conca.

L’organització agrària prova d’evitar la reducció de la superfície de cultiu que suposaran els parcs

UP va afirmar tant en les seues al·legacions com en el recurs que els expedients no compten amb l’anàlisi d’afectacions agràries que exigeix la llei d’Espais Agraris, una cosa que mantenen que pot derivar en la nul·litat dels tràmits i de les autoritzacions.

“No han deixat cap altra opció” que acudir als tribunals del contenciós administratiu, afirma UP. “Ja vam plantejar en el seu moment que no estàvem d’acord amb la baixa de terres que suposen aquests parcs, i ni tan sols han contestat a les nostres al·legacions”, va explicar Jaume Pedrós, responsable d’Energies Alternatives d’Unió de Pagesos.

El desplegament dels parcs solars tindrà un impacte notable en la disponibilitat de terres de cultiu al Pallars Jussà, on en les últimes dos dècades, entre 2002 i 2022, s’ha perdut gairebé la setena part de la superfície: 2.851 hectàrees de 20.521. A aquesta extensió se li sumaran les 158,93 hectàrees dels tres parcs recorreguts, les 71,2 de la planta de Morellols, que forma part del mateix bloc, i les 72,5 d’El Tossal, El Juncar i Els Mallols, que ja disposen de l’aval ambiental i energètic. Amb les 140,6 dels altres tres parcs, la tramitació dels quals es troba en una fase menys avançada, sumen 443,21.

“Estem preocupats per la situació de l’agricultura, i el que volem és parlar del tema abans que prenguin decisions”, va afegir Pedrós, que també va criticar que alguns d’aquests projectes són en realitat parts d’altres de més envergadura que han estat fraccionats.

La Generalitat planteja posar plaques en túnels de 3 vies de Lleida

La Generalitat estudia la “instal·lació de plantes solars fotovoltaiques per a autoconsum en túnels viaris” d’una dotzena de carreteres de titularitat autonòmica entre les quals n’hi ha tres de la demarcació de Lleida: el tram inicial de l’Eix Transversal (C-25) a la Segarra, la C-13, que va de Lleida a Esterri d’Àneu, i la C-14, de Salou a la Seu per Tàrrega i Ponts.

La iniciativa, aprovada ahir pel Govern, s’emmarca en un paquet d’actuacions que contempla instal·lar trenta plantes solars valorades en 40 milions d’euros en antigues zones de peatge i en centres de conservació i de gestió de la xarxa viària i, també, utilitzar tecnologia LED en les lluminàries de les carreteres. D’aquesta manera, l’objectiu és “generar energia verda aprofitant el potencial renovable de la xarxa viària”.