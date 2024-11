Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Salàs de Pallars ultima els preparatius per a la celebració de la fira local, aquest cap de setmana, que inclourà la trobada ibèrica de Tracció Animal Moderna, amb activitats de divulgació. L’objectiu és preservar les races autòctones d’èquids de treball i fomentar la tracció animal com a pràctica sostenible. Hi haurà una degustació de vins i l’Aplec de Llauradors.