Més de quaranta expositors al Mercat del Vell de Balaguer

El passeig de l’Estació de Balaguer va acollir ahir la XIV edició del Mercat del Vell, organitzat per l’associació Dona Pas, i que va oferir una oportunitat per donar una segona vida a objectes, roba i complements utilitzats. La iniciativa no només va servir com a suport econòmic per a les famílies, sinó que destaca pel valor ecològic i sostenible de reutilitzar productes que encara es troben en bon estat. Entre els articles que ahir es van posar a la venda, hi havia una gran varietat de roba, calçat, jocs, discos de vinil, objectes antics o estris de cuina, entre els altres. El Mercat del Vell ja s’està consolidant a la capital de la Noguera com una cita imprescindible per als qui busquen opcions sostenibles i solidàries a les comarques de Lleida.