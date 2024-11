Protesta a les Borges Blanques contra Nova Tracjusa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 persones, segons els Mossos d’Esquadra, es van manifestar ahir a Les Borges Blanques contra el projecte de Nova Tracjusa a Juneda. Després de la lectura d’un manifest que demanava aturar el projecte, els manifestants, convocats per la PAIJ (Plataforma Aturem la Incineradora de Juneda) van marxar des del passeig del Terrall pel centre de la ciutat amb cartells en defensa de la salut i cridant consignes contra la planta.

Per la seua part, fonts de Griñó, soci de l’empresa, van assenyalar que la planta, que serà ampliada, “tracta purins i altres residus orgànics no perillosos per produir fertilitzants, energia renovable i electricitat”.