Fira de l'Oli Verd de rècord a Maials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vint-i-setena edició de la Fira de l’Oli Verd de Maials va tancar ahir les portes amb una xifra rècord de visitants, que van superar els 15.000, i venent prop d’uns 15.000 litres d’oli verge extra. L’alcalde de la localitat, David Masot, va destacar que aquest esdeveniment és ja un acte consolidat per a molts dels assistents i un referent en el sector i va celebrar que el centenar d’expositors participants en la Fira també “han tingut una alta afluència de clients durant tot el cap de setmana”. Per la seua part, el president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, va destacar que “les vendes d’oli s’han vist animades per la baixada del preu”, amb la garrafa de 5 litres de la cooperativa Baró de Maials a 40 euros, un 12,5% més barata que un any enrere.

A més de visitar el recinte de la fira i degustar els productes que s’hi promocionaven, al llarg d’aquest cap de setmana el públic també ha pogut gaudir d’activitats com esmorzars populars, conferències, tastos i degustacions, exposicions, visites guiades a la Vilaclosa i disfrutar de les jornades de portes obertes a la cooperativa del Camp Foment Maialenc, on han pogut conèixer el procés de producció de l’oli. Durant l’última jornada de l’acte, els assistents van poder conèixer el procés d’elaboració de l’oli, participar en un tast de cerveses artesanes a càrrec de la Vella Caravana i assistir a un taller de xocolate a càrrec de Xavier Palau de Pangea Chocolate. Així mateix, la jornada tècnica va consistir en un tast d’oli guiat per Pilar Pardell, membre del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, amb la col·laboració de l’Escola Agrària de les Borges Blanques. A més, es va investir l’actor i humorista Cesc Casanovas com l’Amic de l’Oli 2024.

Tastos, conferències, tallers o visites guiades han estat algunes de les activitats de la Fira de Maials

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va ser l’encarregat d’inaugurar el certament dissabte i el president de la DOP les Garrigues, Enric Dalmau, va tenir l’honor de posar punt final a aquesta exitosa edició de la fira. Dalmau va explicar a aquest diari que enguany s’espera que la producció d’oli de la DOP sigui inferior al de l’any passat, perquè malgrat que les últimes pluges han ajudat que les olives siguin més grans i se’n cullin més quilos, tindran un rendiment inferior al que tindrien en una campanya mitjana. “Si fa dos o tres anys ens situàvem en un rendiment d’entorn del 18 per cent, aquest any serà d’entre el 10 i el 12 per cent”, va afirmar Dalmau.

Junts i ERC carreguen contra Illa per promocionar l’oli de Jaén

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general adjunta d’ERC, la lleidatana Marta Vilalta, van carregar ahir contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per visitar la Festa del Primer Oli de Jaén, celebrada a Sabadell, mentre a Lleida tenia lloc la Fira de l’Oli de Maials. Vilalta va titllar de “despropòsit” que faci “promoció de l’oli de fora” quan “Catalunya és país d’oli, i d’una qualitat excel·lent! Destacant especialment els de les Garrigues, el de les Terres de l’Ebre, Siurana i Empordà”. Les paraules de Vilalta van coincidir amb les de Turull, que va acusar Illa de promocionar els competidors dels productors d’oli catalans i va criticar que sigui “un president més preocupat per agradar a Espanya i al PSOE que per defensar Catalunya”. Les critiques també van arribar per part de l’alcaldessa de l’Albi, Anna Feliu, que va coincidir a destacar que “els productors catalans fan un producte d’excel·lència que ha de ser valorat”.