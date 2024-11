Rosselló s'omple de cartells per demanar una escola nova

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“No ens fan mai cas. Hem vist que hem de fer soroll i unir tot el poble en la reivindicació”, explica Núria Jordana, presidenta de l’Ampa de l’escola La Rosella, de Rosselló, que ahir va participar, juntament amb uns altres 80 pares i mares d’alumnes, en la pintada de cartells amb el lema Escola nova ja que ja pengen en molts balcons del poble i que també poden veure’s en localitzacions estratègiques de la localitat.

“N’hem fet molts, tots amb el mateix lema, perquè cada família els pengi a casa seua i també per repartir a d’altres”, assenyala.

“L’ajuntament dona suport al 200% a la reivindicació de les famílies per reclamar una nova escola”

La reclamació consisteix en la construcció d’un nou edifici escolar que substitueixi l’actual, que ha quedat obsolet després de més de sis dècades d’ús en què el municipi pràcticament ha triplicat la seua població, dels 1.200 veïns dels anys 60 als 3.200 d’avui.

L’escola acull ara 270 alumnes que, senzillament, no caben a l’edifici original: “Fa 16 anys que anem amb tres mòduls de barracons, que eren una solució provisional, perquè ja no hi cabíem”, explica Jordana, en un centre pel qual han passat diverses generacions de veïns i en què abans ja es van habilitar com a aules els pisos de la part superior, l’ús inicial de les quals era servir d’habitatge als mestres.

A la falta d’espai, cada any pitjor pel creixement de la població en edat escolar, se li suma l’obsolescència de l’edifici, especialment crítica en l’aspecte tèrmic. “Es passa fred a l’hivern i molta calor a l’estiu, i la dotzena de ventiladors que anava a enviar la Generalitat de Catalunya no han arribat mai. Ara els tenim, però perquè els ha pagat l’ajuntament”, anota.

Per la seua banda, el consistori secunda la causa sense dubtes: “Els donem suport al 200%”, assenyala la regidora Judith Teixiné.