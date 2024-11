Activada l'alerta per forts vents en diverses comarques del pla de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per forts vents (Ventcat) davant la previsió de ratxes que poden superar els 72 kilòmetres per hora a bona part del territori central i sud. L'episodi començarà aquesta matinada i es pot allargar fins dimecres al vespre.

En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís per perill moderat durant la matinada a comarques de l'àrea metropolitana com el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, la zona del Penedès i part de Tarragona. Durant el matí i fins a les 18.00 hores les comarques en nivell moderat augmentaran cap a zones com el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell o la Segarra.