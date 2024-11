Culpable d'assassinat a les Borges

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jurat popular va declarar ahir a la nit culpable d’un delicte d’assassinat Jesús Giménez Giménez, l’autor confés de la mort de Karol Mrizo, un veí de les Borges Blanques de 34 anys, el 9 d’octubre del 2022. Format per sis homes i cinc dones, dos d’ells suplents, va apreciar la circumstància atenuant de confessió tardana. Després del veredicte, les parts van fer la seua petició de condemna a la presidenta de l’Audiència, Lucía Jiménez, que ara serà l’encarregada de redactar la sentència i fixar la condemna partint del veredicte.

La Fiscalia i la família de la víctima, representada per l’advocat Daniel Ibars, van sol·licitar que se li imposi una condemna de 20 anys de presó. Per la seua part, l’advocat defensor, Andrés Zapata, va sol·licitar que se li imposi la pena mínima establerta pel delicte d’assassinat (15 anys). El lletrat de la defensa també va anunciar que recorreran la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El jurat considera que va ser un atac “ràpid, sorprenent i sobtat”, per la qual cosa és un assassinat

D’aquesta forma, el jurat popular, que s’havia reunit ahir al matí després de les cinc sessions de la setmana passada, va declarar provat per set vots a favor i dos en contra que va ser un atac “ràpid, sorprenent i sobtat”. Aquesta ha estat una de les claus per considerar que l’acusat era autor d’un delicte d’assassinat i no d’homicidi, com sostenia la defensa. A més, no s’ha considerat que fos legítima defensa, i tampoc que la víctima o algun dels seus familiars portessin una barra de ferro o una pistola.

Val a recordar que el crim es va produir la tarda del diumenge 9 d’octubre del 2022. Aquell dia, cap a les 15.00 hores, Karol Mrizo, la seua parella i el seu pare van quedar amb la família de l’acusat, als quals recriminaven que un d’ells els havia entrat a robar al domicili. Unes dos hores després hi va haver un nou encontre en un pàrquing situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç. Va ser allà on Jesús Giménez Giménez va atacar la víctima amb un ganivet perniler de 36 centímetres de fulla. L’hi va clavar a l’abdomen. El ganivet es va doblar i contenia sang de la víctima fins als 32 centímetres. L’agressor va fugir amb els seus familiars i va tirar el ganivet en un solar, on va ser recuperat pels Mossos. La víctima va resultar greument ferida i va ser traslladada inicialment al CAP i, posteriorment, a l’Arnau de Vilanova, on va morir. La causa de la mort va ser “un xoc hipovolèmic secundari a la ruptura d’aorta toràcica per arma blanca”.