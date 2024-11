Els hospitals Arnau de Vilanova i el Comarcal del Pallars impulsen un projecte innovador de Tele UCI

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Territorial de Medicina Intensiva de Lleida (que inclou les UCI de l’Hospital Arnau de Vilanova, el Santa Maria i el Comarcal del Pallars) ha posat en marxa el projecte de Tele UCI territorial, presentat al Mobile World Congress d’enguany. Es tracta d’un projecte innovador que permet que els pacients crítics i semicrítics monitorats a Urgències o a la planta d’hospitalització de l’Hospital Comarcal del Pallars puguin ser valorats a distància per metges de l’Arnau. Això és possible gràcies a dispositius de salut digital com càmeres robòtiques que permeten l’accés telemàtic i eines que faciliten el monitoratge a temps real amb dades de dispositius connectats al pacient. El projecte ha estat guardonat als Premis Ennova Health 2024.

Aquesta tecnologia està instal·lada a Urgències, a la planta d’hospitalització de l’Hospital del Pallars i a un centre de comandament a l’UCI de l’Arnau de Vilanova, equipat amb una estació de treball específica amb sis pantalles.

Les pantalles del centre de comandament mostren els diferents programes d’informació clínica, les imatges de radiologia, els resultats de laboratori, el monitor integrat de constants vitals, els dispositius mèdics de suport orgànic i la imatge del pacient amb alta resolució, mentre es manté una videoconferència en temps real amb els professionals sanitaris que estan atenent al pacient a l’Hospital del Pallars i, si és necessari, amb la família del pacient. D’aquesta manera, el metge intensiu des de l’Hospital Arnau de Vilanova, d’acord amb els professionals del Pallars, decideixen si el pacient s’ha de traslladar a l’UCI de l’Arnau o del Santa Maria, o pot romandre al mateix hospital. En cas de trasllat, es treballa de forma coordinada amb Emergències Mèdiques. Si es decideix fer el tractament al mateix hospital, es fa un seguiment telemàtic diari fins a la resolució o millora de l’estat clínic que ha generat la valoració a distància.

Jesús Caballero, director cínic territorial de Pacients Crítics de Lleida, explica que l’aplicació d’aquesta tecnologia ajuda els professionals sanitaris locals i referents a actuar, consensuar i millorar la presa de decisions clíniques en benefici dels pacients i del seu entorn afectiu. El projecte està coliderat per Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital del Pallars, i per Montse Vallverdú, cap de la Secció d’activitat extra UCI de l’Arnau. Segons Caballero, aquest model és “de vital importància” per a un territori “geogràficament dispers” com Lleida, on existeixen hospitals que no tenen UCI i que depenen de l’Arnau de Vilanova. L’objectiu és ampliar aquest projecte a altres hospitals de la demarcació, com ara el de Vielha o la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. En aquest sentit, afegeix que aquest “projecte innovador” demostra que la tecnologia pot ajudar a millorar el model de salut basat en les persones: pacient, professional i família, i a “millorar l’equitat de les cures crítiques”.

La prova s’emmarca en el projecte CRÍTIC.CAT, que té la finalitat de dotar el sistema català de salut de les eines necessàries per fer més eficient la gestió dels pacients crítics i facilitar la coordinació dels serveis intensius d’arreu del territori. El projecte el dirigeix el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut, i és coordinat des de la Fundació TIC Salut Social.

Premi Ennova Health 2024

El projecte Tele UCI ha estat guardonat als Premis Ennova Health 2024, atorgats pel ‘Diario Médico' i 'Correo Farmacéutico’, en les categories telesalut i e-learning. Els Premis Ennova Health són un reconeixement a la tasca dels professionals, institucions i empreses que han impulsat iniciatives digitals que aporten valor, contribueixen a la sostenibilitat del sistema i milloren la qualitat de vida dels pacients. Els Premis s’han entregat aquest dimarts al Real Teatro del Retiro de Madrid.