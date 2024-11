Més retribució per al torn d'ofici i amplien l'assistència gratuïta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Justícia i Consell de l’Advocacia Catalana van presentar ahir l’acord per a la millora de les condicions del servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) que incrementa en un 13,2% l’aportació total del Govern a les retribucions dels advocats inscrits en aquest sistema.

Això suposa augmentar de cara a l’any que ve en vuit milions d’euros la partida destinada, que passa de 60 a 68 milions d’euros, que es destinaran exclusivament a millorar les condicions dels lletrats. Per tant, la partida total per al torn d’ofici, que inclou totes les despeses del servei, ascendeix de 64 a 72 milions.

Nens víctimes de violència sexual, dones recluses víctimes del masclisme i segona oportunitat

L’acord el van anunciar el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez. A més, Espadaler va explicar que s’amplia l’assistència lletrada gratuïta a tres col·lectius: els menors d’edat atesos a Barnahus per haver estat víctimes de violència sexual, les dones internes en centres penitenciaris víctimes de violència masclista, “un col·lectiu vulnerable entre els vulnerables”, segons Espadaler, i els procediments de persones físiques que vulguin iniciar un procediment de segona oportunitat. Per la seua part, Martínez va destacar que aquest “és l’acord pel torn d’ofici més important dels últims 15 anys i un pas essencial que trenca el bloqueig que arrossegàvem des de fa massa anys, però també som molt conscients que no resol encara totes les necessitats que tenim”.

En aquest sentit, va indicar que “hem de continuar treballant per avançar de la mà del departament cap a un gran acord d’estabilitat que blindi el torn d’ofici”.