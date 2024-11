Lleida té 5.200 emprenedores rurals després de perdre un 40% en 5 anys

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Una mica més de 5.200 emprenedores mantenen els seus projectes a les àrees rurals de Lleida a base d’innovació tecnològica i social després de la caiguda d’activitat iniciada amb la pandèmia: en cinc anys s’han perdut a les àrees rurals de la demarcació dos de cada tres llocs de treball autònoms, segons les dades de la Seguretat Social.

“La pandèmia va suposar un punt d’inflexió que molta gent no va superar i que va fer replantejar-se la situació a altres, sobretot al món rural”, en un quadre al qual després es van sumar l’intens impacte que la crisi inflacionista va tenir en els micronegocis de les àrees rurals i una falta de relleu generacional que ja començava a manifestar-se abans de la covid, explica Daniel García, de CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya).

La caiguda del nombre d’autònomes ha estat vuit vegades més gran en l’àmbit rural que en l’urbà

El retrocés de l’emprenedoria a les àrees rurals multiplica per vuit el que s’ha produït a la capital, on la davallada d’autònomes no arriba al 5% (n’hi ha 3.000) del desembre del 2019 a l’octubre del 2024.

CaixaForum Lleida va acollir ahir una jornada de l’Aliança d’Emprenedores Rurals que va reunir representants de 80 micronegocis i pimes, la majoria de les quals de Lleida, i que es va centrar en el networking (ampliació de contactes) i la generació de sinergies.

“Es tracta de compartir informació, de comentar nous coneixements que afecten el món rural, d’ajudar davant de la solitud que pot generar l’emprenedor en un entorn rural i dispers i també de potenciar projectes que ja estan en marxa”, assenyala Josep González, president de la Fundació Pimec, una de les nou entitats que formen part de la xarxa. Reclama millors infraestructures i línies de finançament.

“Estem treballant en la generació i la retenció de talent. La innovació consisteix a arribar als mateixos objectius de sempre per altres mitjans”, va anotar la síndica d’Aran, Maria Vergés, que va destacar l’evolució d’algunes iniciatives d’emprenedoria a la vall, pel coworking de la qual han passat cent projectes, 60 aquest any. “És un servei demanat”, afegeix.

“Volem posar en relleu el talent de les dones”

“Volem posar en relleu el talent i el treball de les dones al territori”, assenyala Maribel Mòdol, gerent d’AgroMòdol, una empresa de Montoliu de Lleida que es dedica a la sanitat i la nutrició vegetal, i responsable territorial d’APE (Associació Profesional d’Empresàries), una de les nou entitats que integren l’Aliança d’Emprenedores Rurals. “Busquem una visió més àmplia, compartir l’experiència i els recursos i crear sinergies de negoci amb els professionals d’altres sectors.”