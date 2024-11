Dos morts en una brutal col·lisió entre un autocar i un camió al Pallars Sobirà

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els conductors d’un autocar de línia regular i un camió petit van perdre la vida ahir al migdia en una col·lisió frontal a la carretera C-13 al seu pas pel terme municipal de la Guingueta de Àneu, al Pallars Sobirà. Els quatre passatgers de l’autocar van resultar ferits de diversa consideració, en un sinistre que va obligar a tallar la via unes dos hores. Les víctimes mortals són dos homes de 42 anys veïns de Barcelona i de Piera.

El sinistre es va produir a les 12.37 hores, quan per causes que es desconeixen i s’investiguen hi va haver una col·lisió frontal entre un camió i un autocar en el quilòmetre 151,7, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir en un revolt amb línia contínua. Les condicions meteorològiques eren bones. El camió va quedar creuat al mig de la calçada mentre que l’autobús –que cobria la línia regular entre Barcelona i Esterri d’Àneu– va sortir de la via i va quedar inestable en un terraplè.

Els dos xòfers van quedar atrapats a l’interior dels vehicles i no es va poder fer res per salvar-los la vida. Quant als quatre passatgers de l’autocar, un home va ser evacuat en helicòpter a l’hospital del Tremp, una dona en ambulància també a Tremp i dos dones en ambulància a l’hospital de Vielha. Tots van patir ferides de diversa consideració.

Es van activar 23 dotacions de Bombers, 5 patrulles de Mossos, 4 ambulàncies i 3 helicòpters

Protecció Civil va activar el pla Procicat en fase prealerta per aquest accident. En el dispositiu van participar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, 23 dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i personal del manteniment de la carretera. Al lloc també van acudir un helicòpter medicalitzat i dos dels Bombers.

El sinistre va obligar a tallar la via en els dos sentits fins passades les 14.45 hores, quan van donar pas alternatiu. L’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra del Pirineu es va fer càrrec de la investigació del sinistre i de la confecció de l’atestat.

D’altra banda, un sinistre va obligar a tallar ahir al matí la carretera LV-7023 a les Borges. Com a conseqüència del xoc, un camió va perdre la càrrega que transportava (oli de pinyolada). La via va estar diverses hores tallada per efectuar la neteja de la carretera.

Mortes 26 persones el 2024 en sinistres a Lleida

Amb les dos víctimes mortals d’ahir ja són 26 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit aquest any a les comarques de Lleida, una xifra similar a la de l’any passat, quan a 19 de novembre se’n comptabilitzaven 24, un increment del 8,3%. En canvi, suposa un augment del 36,8% respecte a l’any 2022, quan per aquestes dates es comptabilitzaven 19 morts.

Es tracta del segon sinistre de l’any amb més d’una víctima mortal després del pare i fill, de 60 i 21 anys, que van perdre la vida el passat 6 de maig a la C-12 a Maials. Viatjaven en una furgoneta que va xocar contra un camió.

Així mateix, és el primer accident mortal del mes de novembre. A l’octubre n’hi va haver tres: un ciclista va morir atropellat a Bellpuig (dia 20), un motorista a l’impactar contra un senglar a l’Albagés (dia 27) i el conductor d’una furgoneta en un xoc frontal a l’N-240 a Lleida (dia 30). Més d’una desena de víctimes d’aquest any pertanyien als col·lectius denominats vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants).