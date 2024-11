Provoquen una crescuda controlada a Lleida de 140 m3/segon per portar sediments al Delta

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), en una acció conjunta amb Endesa, ha dut a terme una operació singular i innovadora per tal de gestionar els recursos hídrics de la conca de l'Ebre d'una manera més sostenible i eficient. Aquesta iniciativa consisteix en la realització d'avingudes controlades als rius Segre i Cinca, amb l'objectiu de transportar sediments acumulats fins al delta de l'Ebre i, al mateix temps, optimitzar la capacitat d'emmagatzematge dels embassaments implicats.

El primer desembassament coordinat es va iniciar ahir a la presa de Camarasa, situada al riu Noguera Pallaresa, i al pantà del Grau, al riu Cinca. Aquesta laminació va suposar un increment significatiu del cabal del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, assolint un màxim de 140 m³ per segon a la zona de la Mitjana entre les 20.00 hores d'ahir i les 2.00 de la matinada.

Com a mesura preventiva, la Guàrdia Urbana de Lleida va procedir al tancament dels accessos al riu Segre dins del nucli urbà, a més de realitzar inspeccions a l'àrea de la Mitjana i la depuradora per garantir que no hi hagués persones a les proximitats del curs fluvial durant l'augment de cabal.

Confluència de crescudes a Riba-roja i desembassaments addicionals

Segons les previsions, avui es produirà la confluència de les dues crescudes originades a Camarasa i Grau a l'embassament de Riba-roja, assolint un cabal conjunt de 550 m³ per segon. No obstant això, aquest increment no hauria d'afectar els cultius de la zona de Massalcoreig, que habitualment s'inunden quan es produeixen augments significatius del cabal.

L'operació de desembassament continuarà amb una nova avinguda controlada a l'embassament de Flix i, posteriorment, el proper dijous es realitzarà una altra al pantà de Mequinensa, on s'espera assolir un cabal de fins a 1.400 m³ per segon.

Objectius i beneficis de les avingudes controlades

Rogelio Galván, tècnic de planificació de la CHE, ha explicat que aquesta operació té múltiples finalitats. D'una banda, es busca mobilitzar els sediments acumulats als embassaments i transportar-los fins al delta de l'Ebre, contribuint així a la seva conservació i creixement. D'altra banda, el desembassament permet augmentar la capacitat d'emmagatzematge dels pantans en eliminar part dels sediments dipositats al seu fons.

A més, aquestes avingudes controlades tenen un efecte de renaturalització sobre els cursos fluvials, ja que ajuden a eliminar macròfits i plantes aquàtiques que poden obstaculitzar el flux natural de l'aigua i alterar els ecosistemes riberencs.

Col·laboració científica i seguiment dels efectes

Cal destacar que diverses universitats, entre elles la Universitat de Lleida (UdL), estan participant activament en aquesta operació. Els equips científics s'encarregaran de realitzar un seguiment exhaustiu dels efectes de les avingudes controlades sobre els ecosistemes fluvials i el delta de l'Ebre, així com d'avaluar l'eficàcia d'aquesta estratègia de gestió hídrica.

Aquesta col·laboració entre administracions, empreses i institucions acadèmiques posa de manifest la importància d'abordar la gestió dels recursos hídrics des d'una perspectiva multidisciplinària i sostenible, buscant l'equilibri entre les necessitats humanes i la conservació dels ecosistemes naturals.

Una pràctica cada vegada més estesa

Les avingudes controlades són una pràctica cada vegada més estesa en la gestió dels recursos hídrics a nivell mundial. Aquestes operacions permeten simular els processos naturals de crescudes i transport de sediments que s'han vist alterats per la construcció de preses i embassaments.

A la conca de l'Ebre, la acumulació de sediments als embassaments i la disminució del seu transport fins al delta han estat una preocupació creixent en les últimes dècades. Estudis científics han alertat sobre el risc de regressió del delta i la necessitat d'implementar mesures per garantir la seva conservació.

En aquest context, les avingudes controlades es presenten com una solució innovadora i sostenible per abordar aquesta problemàtica. A més de contribuir a la preservació del delta de l'Ebre, aquestes operacions també tenen beneficis per als ecosistemes fluvials, ja que ajuden a mantenir la seva diversitat i funcionalitat ecològica.

La realització d'avingudes controlades als rius Segre i Cinca, coordinades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Endesa, marca un fita important en la gestió sostenible dels recursos hídrics a la conca de l'Ebre. Aquesta iniciativa no només busca restaurar el transport de sediments fins al delta i millorar la capacitat dels embassaments, sinó que també contribueix a la renaturalització dels cursos fluvials i la conservació dels ecosistemes associats.

La col·laboració entre administracions, empreses i universitats en aquest projecte evidencia la importància d'abordar els reptes ambientals des d'una perspectiva integradora i basada en el coneixement científic. Només a través d'una gestió sostenible i adaptada a les necessitats dels ecosistemes podrem garantir la preservació dels nostres rius i deltes per a les generacions futures.