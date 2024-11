Activen a la fi la supressió de dos passos a nivell al Pla

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“És un tema de seguretat i de mobilitat. Cal suprimir tots els passos a nivell, però les coses no es fan d’un dia per l’altre”, explica l’alcalde de Golmès, Jordi Calvís, davant de l’anunci del departament de Territori de l’inici dels tràmits per eliminar dos dels tres passos a nivel de la via de ferrocarril en aquest municipi i a Mollerussa.

La Generalitat va anunciar ahir la licitació dels projectes que permetran suprimir aquests dos passos a nivell, en ambdós casos amb passos inferiors per a vianants i ciclistes i amb integració urbanística a les seues àrees, i per construir un camí paral·lel a la via, pel nord i apte per a vehicles, que enllaçarà Mollerussa amb la zona del cementiri i el camí del Palau a Golmés.

Les actuacions no afecten el pas a nivell més proper a l’estació de Mollerussa, perillós pel seu traçat

L’objectiu principal del camí consisteix a reduir l’accés de persones i vehicles a la via del tren, que es produeix amb relativa freqüència en aquesta zona de Golmés pel trànsit d’ambdós tipus que genera la proximitat del cementiri. “Fa molts anys que anàvem darrere d’aquesta actuació”, va assenyalar l’alcalde.

En aquest sentit, el camí té altres utilitats d’ordenació urbanística a més de millorar l’accés al cementiri de Golmés i al poble per l’oest, ja que el seu traçat discorre pels voltants de la bàscula municipal, a la qual facilitarà l’accés, i a l’àrea en la qual l’empresa Konvex emprendrà una ampliació que inclou zones enjardinades d’ús públic.

La redacció dels projectes d’aquestes tres actuacions té un pressupost de 250.000 € i un termini d’execució d’un any, mentre que el cost de les obres s’estima en 5,7 milions d’euros.

Malgrat l’impuls a aquestes actuacions, queda pendent la supressió de l’altre pas a nivell de risc de Mollerussa, el més proper a l’estació i que també ha resultat ser històricament el més perillós de la zona pel seu traçat en oblic en una àrea en la qual és freqüent la presència de boires a la tardor i a l’hivern. Es preveu que aquesta eliminació permeti obrir un nou accés a aquesta localitat pel nord.