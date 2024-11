Jové optarà a la reelecció en la presidència del Segarra-Garrigues

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va anunciar ahir a la recent constituïda junta de govern del canal que optarà a la reelecció al desembre després de 12 anys al capdavant de l'entitat amb l'objectiu d'encarar el quart mandat consecutiu. L'actual president en funcions va explicar que es presenta de nou per “donar continuïtat al projecte i millorar-lo així com afrontar els molts obstacles pendents, ja que hi ha molta feina per fer”.

En aquests moments hi ha més de 15.000 hectàrees en regadiu de les 65.000 previstes a l'àmbit del Segarra-Garrigues, encara que els convenis d'adhesió superen les 20.000. Al ritme actual a la xarxa de distribució de l'aigua des de les basses a les finques, tot apunta que es podrà complir la previsió de portar el reg a tots els sectors del canal el 2032.

A la reunió d'ahir van assistir els nous presidents de les 16 col·lectivitats que conformen la comunitat de regants del Segarra-Garrigues i que van ser escollits a les eleccions que es van celebrar els dies 4 i 5 de novembre. Tots ells repeteixen a excepció de dos: Antoni Bellart de la col·lectivitat número 7 de Verdú i Jaume Gotsens de la col·lectivitat número 9 d'Arbeca. Els altres són Josep Audet de la 1 (Vilanova de l'Aguda), Josep Maria Porta de la 2 (Artesa de Segre), Francesc Xavier Albareda de la 3 (Agramunt), Josep Francesc Castellà de la 4 (Ossó de Sió), Marta Batalla de la 5 (Els Plans de Sió), Ramon Augé de la 6 (Tàrrega), Rafel Piqué de la 8 (Sant Martí de Riucorb), Jaume Setó de la 10 (Les Borges Blanques), Conrad Llovera de la 11 (Castelldans), Raül Flix de la 12 (L'Albagés), Lluís Sentís de la 13 (Alfés), Gregori Albareda de la 14 (Alcanó), Francesc Xavier Cullerés de la 15 (Aitona) i Josep Maria Gili de la 16 (Montgai).

Entre les qüestions que es van tractar hi havia l’aprovació del calendari per a les eleccions a presidència de la comunitat. Avui es convocaran els comicis i entre el 25 i el 29 de novembre es podran presentar les candidatures que seran validades el dia 11 de desembre i les eleccions se celebraran el dissabte 21 de desembre.

La comunitat de regants del Segarra-Garrigues va celebrar les seves primeres eleccions a la presidència el dia 18 de desembre del 2004. Prèviament, s'havien elegit els representants de les diferents col·lectivitats, que van ser nomenats en el seu càrrec pel llavors president del canal, Carles Benet . Aquest va anunciar la seva renúncia després de 21 anys al càrrec. El 2004 va entrar com a president Josep París que va ostentar el càrrec fins al 2012.