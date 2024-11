La Fiscalia exculpa set imputats pel crim sense cadàver de les Borges Blanques

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha sol·licitat al jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida que arxivi provisionalment la causa penal contra set de les deu persones investigades per l’assassinat de Pol Cugat Peguero, el jove de 25 anys que va ser assassinat fa tres anys quan vigilava una plantació de marihuana i el cadàver del qual encara no ha estat trobat, segons ha pogut saber aquest diari.

En canvi, demana que es mantingui la investigació contra A.M.B., A.A.P. i C.P.P. El primer és l’únic que ha estat empresonat uns mesos pel crim, com va avançar SEGRE, mentre que els altres són dos dels tres homes que el 23 d’octubre del 2021 van acudir a la comissaria dels Mossos de Lleida per denunciar l’assassinat. Els exculpats són N.P.C., A.B.M.S., M.N., I.K., X.C.G., J.B.M. i J.M.Q.C.

El Ministeri Públic afirma que, amb les diligències d’investigació, “sí que han pogut aclarir-se alguns aspectes relatius al succeït que permeten en aquest moment processal, amb els indicis obtinguts, discernir entre els investigats que presumptament han tingut una participació directa en la mort de Pol Cugat d’aquells que no”. Per això considera que “la major part dels investigats que han de deixar de ser-ho poden tenir en diferent grau coneixement sobre els fets ocorreguts i els seus responsables, així com sobre la ubicació del cos però sense incórrer en responsabilitat penal, la qual cosa fa necessari que siguin cridats a declarar novament en qualitat de testimonis”. És a dir, presumiblement perquè puguin aportar pistes ara que ja no estaran imputats. Quan es declara com a testimoni no es pot mentir (com a imputat sí). També demana citar nou persones més perquè declarin també com a testimonis.

Pel que fa a la investigació, la Fiscalia diu que “han resultat del tot infructuoses les múltiples diligències de recerca portades a terme i sense que s’hagi obtingut la més mínima col·laboració per part dels investigats a l’afecte d’aclarir els fets, els seus responsables ni de recuperar les restes mortals de la víctima”. Així, si el cas arriba a judici malgrat que no s’hagin trobat les restes de Pol Cugat, serà el primer que se celebri a Lleida sense cadàver de la víctima per un crim.