La Generalitat permetrà cobrar la PAC a les parcel·les amb renovables si allotgen cultius

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per

La Generalitat permetrà compatibilitzar la instal·lació d’aerogeneradors i plaques solars amb el cobrament dels ajuts de la PAC (Política Agrària Comuna) a les parcel·les en què al mateix temps que s’instal·len les renovables es manté algun tipus d’activitat agrària, segons van confirmar fonts de la conselleria de Territori, l’encarregada de pilotar el desplegament d’aquestes energies.

“Es manté la PAC si es manté l’activitat agrària”, van assenyalar fonts del departament, una cosa que apunta en dos direccions: a la facilitat perquè es doni aquesta compatibilitat als parcs eòlics, per la menor extensió de terreny afectada, i a una reducció de les opcions als solars, en els quals dependrà de l’espai que quedi lliure entre els panells i de la projecció d’ombres que aquests generin.

La mesura, que s’aplica en altres comunitats com per exemple Aragó i Navarra, suposa, en qualsevol cas, un estímul perquè les terres, especialment les de cereals de secà i les de pastura encara que també les d’alguns cultius de regadiu, passin a acollir plantes de renovables: als propietaris que les lloguin els permet compaginar el cobrament del lloguer, que se sol acostar als mil euros anuals per hectàrea, amb la subvenció de la PAC (exempta de l’IRPF) i el rendiment que pugui aportar la terra, mentre que els promotors que les adquireixin podran reduir costos amb els dos últims conceptes.

La posició de la Generalitat s’alinea, a banda de la de diverses comunitats, amb la del FEGA (Fons Espanyol de Garantia Agrària), que adverteix que “si la instal·lació (de renovables) obstaculitza sensiblement les activitats agràries, i l’ús del sòl ha de canviar a altres usos, les superfícies no serien admissibles i, per tant, els agricultors no tindrien accés als ajuts PAC” i les parcel·les afectades serien donades de baixa del programa SIGPAC.

Molins que es paren per les aus i amb colors mat pels avions

El departament de Territori de la Generalitat ha editat un manual amb indicacions perquè els promotors de parcs de renovables elaborin els estudis d’impacte ambiental previs i incloguin també mesures per a la fase d’explotació. Entre aquestes línies a seguir es troben les d’“ajustar el règim de funcionament dels aerogeneradors amb més risc per a les aus, programant parades prescrites en circumstàncies de risc elevat”, així com reduir la velocitat de gir de les pales per evitar la mort d’ocells i de muricecs.En aquest sentit, recomana utilitzar “pintures mat no reflectores” en els molins per tal de garantir la seguretat aèria.

La pastura amb corders serà prioritària als parcs

El document de recomanacions de la Generalitat advoca per “prioritzar les pastures” amb corders i ovelles i “evitar l’ús de plaguicides” tant a les franges de protecció dels aerogeneradors com a les zones de marges dels camins.

Línies soterrades o compactades amb altres

“Es prioritzarà, sempre que sigui tècnicament viable, el soterrament de la línia elèctrica d’evacuació o la compactació amb línies ja existents”, indica el document, que recull que aquesta mesura també haurà de ser adoptada en cas que les esteses provoquin la mortalitat d’aus.

Mesures compensatòries per a animals i plantes

D’altra banda, les indicacions de la Generalitat recullen l’obligatorietat d’aplicar mesures compensatòries davant de la pèrdua d’“hàbitats amenaçats o espècies de flora protegides o amenaçades”, que s’hauran de mantenir durant tot el període d’explotació del parc, i finalment habilitar refugis per als animals l’espai dels quals s’alteri.