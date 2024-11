Consells de seguretat dels Mossos a veïns de Sant Ramon

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Ramon va celebrar ahir la quarta jornada de l’any dedicada a la protecció civil, organitzada en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Els agents van compartir consells pràctics per evitar robatoris als habitatges i van posar especial èmfasi en la importància de comportaments responsables al volant per evitar accidents i millorar la convivència a la via pública. L’alcalde, Josep M. Ribera, va agrair als Mossos la seua dedicació i compromís.