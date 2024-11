Talarn diu que l’oli de les Garrigues impulsa la identitat "d’una cultura mil·lenària"

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat aquest diumenge des d’Arbeca que l’oli d’oliva de les Garrigues genera "orgull d’identitat entorn d’una cultura mil·lenària", informa la diputació en un comunicat.

Així s’ha expressat en una visita en la 41 Fira de Santa Caterina d’Arbeca i la 21 Fira de l’Oliva Arbequina, on ha pogut degustar els primers olis de l’any amb varietat arbequina, entre altres productes artesanals.

En la visita, també han estat l’alcalde del municipi, Sergi Pelegrí, i la diputada d’ERC al Congrés Inés Granollers.

El president de la diputació s’ha mostrat honrat per assistir a "una fira de productors que reuneix el bo i el millor del talent que fa de les Garrigues una terra d’oli", en un municipi que, a més, dona nom a una de les varietats més preuades de totes, en les seues paraules.

Per a Talarn, els valors entorn del sector de l’oli "es condensen dins del singular gust de Lleida que hi ha a cada gota d’aquest or verd" que lluu magníficament, diu, a la terra de l’arbequina.