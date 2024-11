Mor un home de 74 anys a Aitona al caure d'una escala mentre manipulava un cartell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí d'Aitona de 74 anys, identificat com Josep Palau Perendreu, va perdre la vida dissabte a conseqüència d'una caiguda accidental mentre retirava un cartell de l'establiment que havia regentat durant anys. La tràgica mort ha provocat una gran commoció en aquesta localitat del Baix Segre.

Segons les primeres informacions, l'home es trobava pujat a una escala per manipular un cartell a l'avinguda 27 de Gener, una de les principals vies d'Aitona, quan s'hauria desequilibrat i hauria caigut d'esquena a terra, colpejant-se fortament el cap. Ràpidament, es van desplaçar al lloc dels fets una ambulància, un cotxe i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com dues patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Malgrat rebre atenció mèdica in situ, la gravetat de les ferides va obligar a evacuar l'home a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on finalment no van poder salvar-li la vida. La notícia ha causat una profunda tristesa entre els veïns d'Aitona, que recorden Josep Palau com una persona molt estimada a la localitat.

Altres accidents mortals recents a Lleida

Aquesta no ha estat l'única mort accidental a les comarques de Lleida en les últimes setmanes. A mitjans d'octubre, un empresari de Golmés de 69 anys va perdre la vida quan li va caure a sobre una porta d'un magatzem durant una forta tempesta. L'home es trobava tancant les portes de l'empresa familiar, especialitzada en la venda de palets i embalatges de fusta, quan va ocórrer el tràgic succés.

Just l'endemà, un altre home va morir aixafat per una paret que va cedir en un immoble situat als afores de Torres de Segre, al costat de la N-II en direcció a Alcarràs. La víctima va quedar atrapada sota les runes d'una de les construccions d'una antiga granja.