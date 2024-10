Mor al caure-li una paret a sobre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va morir ahir a la tarda al ser aixafat per una paret que li va caure a sobre a Torres de Segre. L’accident es va produir a les 17.08 hores en un immoble situat als afores d’aquesta localitat del Segrià, al costat de l’N-II en direcció a Alcarràs. Per causes que es desconeixen, un home va quedar atrapat sota una paret que va cedir d’una de les construccions d’una finca, una antiga granja, segons va assegurar l’alcalde de Torres de Segre, Axel Curcó. De moment, es desconeix la identitat de la víctima, per la qual cosa “encara no es pot determinar que es tracti d’un veí del municipi”, va explicar el primer edil.

El vigilant municipal va ser qui va alertar els serveis d’emergència. Fins al lloc van acudir diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços, no van poder fer res per salvar la vida a la víctima. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del sinistre.Es tracta de la segona mort accidental que es registra en dos dies a les comarques de Lleida. Dijous va morir un empresari de Golmés de 69 anys al caure-li una porta d’un magatzem durant una forta tempesta que fuetejava el municipi del Pla d’Urgell. Pel que sembla, l’home es trobava tancant les portes d’un magatzem de la seua empresa, de caràcter familiar i especialitzat en la venda de palets i embalatges de fusta. Els Mossos d’Esquadra la van qualificar com una mort accidental i no laboral perquè la víctima ja estaria jubilada.