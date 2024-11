Mequinensa avança diners per acabar el geriàtric i moblar-lo

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El geriàtric de Mequinensa estarà d’aquí a unes setmanes a punt per obrir a falta que el Govern d’Aragó doni l’autorització definitiva, malgrat que continua sent una incògnita sota quina fórmula operarà un equipament bàsic per a una comarca en la qual més de la cinquena part de la població supera els 65 anys (5.114, un 20,5%) encara que amb prou feines la desena part (541, un 10,6%) resideix en aquest municipi.

El geriàtric disposa de capacitat per a 78 places de residents i unes altres 39 de centre de dia, tot i que és probable que no pugui obrir amb més de la meitat.

La Comarca del Baix Cinca es nega a acceptar que es tracta d’un centre d’àmbit comarcal i a participar en la seua gestió, una tasca l’administració municipal de la qual troba traves en apartats com el de personal, ja que la plantilla que requereix el geriàtric, de més de 40 persones, és més gran que la del mateix ajuntament, i això comporta l’oposició del ministeri d’Hisenda per qüestions d’estabilitat pressupostària.

En qualsevol cas, el geriàtric està pràcticament acabat a falta que d’aquí a unes setmanes pugui efectuar-se la recepció formal de les obres per part del consistori, que ha anat avançant fons (fins a tres milions de romanent i de crèdits) per poder finançar els treballs: l’execució, programada per a 24 mesos i feta en 18, anava més ràpida que la recepció dels ajuts.

Al final, el consistori, que ha rebut 5,5 milions del Pla Miner, un de la diputació de Saragossa i un altre de la DGA des del 2008, assumirà de la seua butxaca 1,7 dels nou milions que haurà costat la residència, gairebé dos dècades després del seu inici i amb un encariment de 600.000 euros als materials.

A aquesta aportació se sumen els 600.000 euros que costarà moblar-la i equipar-la, una despesa que efectuarà en dos blocs, un de ja licitat i l’altre amb càrrec al pressupost del 2025.

“Ara ja es pot demanar el permís d’obertura al Govern d’Aragó”, van assenyalar fonts municipals.