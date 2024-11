Premi per als clients de Torregrossa i Bell-lloc

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Torregrossa i Bell-lloc d’Urgell portaran a terme aquestes festes de Nadal dos campanyes de promoció del comerç local que inclouran premis en metàl·lic. A Torregrossa hi ha previst el sorteig d’un lot de productes valorat en 1.000 euros al qual es pot optar adquirint bitllets de 3 euros. Aquesta és una iniciativa de l’associació Torregrossa es Mou, de la qual formen part uns 25 establiments i empreses del municipi. També se sortejaran tres vals de 100 euros cada un: per cada compra superior a 25 euros als establiments adherits s’entregarà un segell, i amb tres segells s’omplirà un bitllet que es podrà dipositar en una urna. La campanya dura fins al 3 de gener i el sorteig es farà el dia 5. A Bell-lloc, els veïns podran fer ús d’un passaport que se segellarà als establiments per compres o serveis superiors als 20 euros. Una vegada es disposi de tres segells, es podrà participar en un sorteig de quatre premis de 100 euros, compostos per quatre vals de 25 euros que podran bescanviar-se als comerços que formen part de la campanya. Cada val s’haurà d’utilitzar en un establiment diferent fins el 28 de febrer. El sorteig es portarà a terme el 8 de gener.

Un altre poble que dona el tret de sortida al Nadal amb l’encesa de llums és Linyola, diumenge a dos quarts de set de la tarda. Aquest any la novetat del programa seran els Tions dels Oficis: pel municipi es repartiran davant de diferents espais com el consultori mèdic o la cooperativa aquestes figures nadalenques per explicar els oficis existents al municipi. Del 8 de desembre al 7 de gener, les famílies poden fer el recorregut i els que els visitin tots rebran un reconeixement, tal com va explicar l’alcalde, Xavi Alís. El 22 de desembre els veïns podran reviure el pessebre vivent, que fa anys que no se celebra en directe, amb una projecció de Joan Gesé.