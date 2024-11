Augmenten els delictes contra la seguretat viària un 20% a Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els delictes viaris han augmentat un 20% a Mollerussa. Es tracta d’una competència que correspon a la Policia Local i és una de les dades que es van analitzar ahir en la junta local de seguretat de la capital del Pla. La reunió es va portar a terme a L’Amistat i va comptar amb el director d’Interior a Lleida, Xavier Garròs, i el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones. Va ser presidida per l’alcalde de la localitat, Marc Solsona. També es va destacar la disminució de la mitjana de fets delictius, que s’ha situat aquest any en el 49,1 per cada 1.000 habitants (l’any passat era de 54,9), per sota de la Regió Policial de Ponent, de 52,3. Així mateix, s’han resolt el 60% dels 739 fets delictius registrats el 2023, la qual cosa s’atribueix a la incorporació de la Unitat d’Investigació en l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos. Hi ha hagut un increment del 18% de les detencions, amb 185. Respecte a la tipologia del delicte, el 64% són contra el patrimoni (un 10% més). Es va destacar el compromís d’Interior d’iniciar al febrer les obres de la nova comissaria dels Mossos perquè estigui a punt a l’estiu del 2026. El primer edil va explicar que una vegada estigui en marxa la nova, l’actual, al camí de Belianes, passarà a ser seu de la Policia Local, encara que es buscarà compartir l’espai amb Mossos per afavorir la proximitat.