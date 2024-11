El Canal d'Urgell opta a 2 milions de l'Estat per digitalitzar el reg

El Canal d’Urgell està redactant un pla per a la predicció i previsió de reserves d’aigua en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries (IRTA) que opta a una ajuda de l’Estat de 2 milions d’euros a través dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació econòmica (Perte). Segons tècnics de la Casa Canal, per a això es faran servir sensors que es col·locaran en parcel·les determinades per a la interpretació de les necessitats dels cultius i la detecció via satèl·lit de l’estat de les collites. Així, per exemple, es podrà saber la humitat del terreny en cada zona a través de l’aplicació d’intel·ligència artificial, conèixer l’aigua que es necessita, el temps d’evaporació en temps real i activar sistemes de comunicació digital amb els regants. Aquesta metodologia s’aplicarà a tota la superfície regable, que supera les 70.000 hectàrees, per la qual cosa s’ha optat per primar sistemes via satèl·lit que donen una visió més àmplia que els sensors localitzats. El principal objectiu és l’estalvi de cabals i l’ús racional de les reserves als pantans d’Oliana i Rialb, sobretot en èpoques de sequera com la que es va registrar l’any passat i que va obligar a tancar el canal d’Urgell en plena campanya per primera vegada en la seua història.

L’IRTA s’ocupa de la investigació i estudi per portar a terme la iniciativa i aplicar la teledetecció via satèl·lit i la implantació de sensors que identificarà cultius i determinaran la necessitat de reg. Segons la Casa Canal, s’està preparant el projecte basant-se en alguns prototips que ja s’havien progual anteriorment. El termini per optar al Perte s’acaba el mes de gener i se sabrà si està aprovat a primers del 2025.

Jové, candidat oficial a presidir el Segarra-Garrigues

Josep Maria Jové és de nou candidat a repetir com a president de la junta de regants del Segarra-Garrigues. L’acompanyarà de nou Xavier Albareda com a vicepresident. El termini per presentar candidatures va acabar la passada mitjanit i al tancament d’aquesta edició només s’havia presentat la llista encapçalada per Jové, que porta 12 anys en el càrrec. Les eleccions són el proper 21 de desembre i se celebren després de renovar la junta de govern aquest mes.

Castellnou, nou representant de proveïments

L’ajuntament de Castellnou de Seana es va imposar dijous en les eleccions a representant dels proveïments municipals a la junta del Canal d’Urgell. Ho va fer per una diferència de 200 vots respecte al segon candidat, el consistori de Bellpuig, que va aconseguir 1.720 vots davant dels 1.920 de Castellnou. Els vots representats sumen 3.803, per la qual cosa la majoria absoluta és en els 1.903 vots. Castellnou està governat per Compromís Municipal (Junts) i Bellpuig, per ERC.