Mas de Colom de Tàrrega recrea l’hospital militar que va acollir durant la Guerra Civil

Publicat per Laia Pedrós

Mas de Colom de Tàrrega, actual seu institucional del grup Borges, ha retrocedit aquest dissabte en el temps per reviure un dels episodis més tràgics de la seua història quan aquest antic monestir i masia van ser convertits en hospital militar durant la Guerra Civil. Una trentena de figurants han recreat els diferents espais de l’hospital militar que va funcionar durant nou mesos, des d’abril de 1938 i fins gener de 1939. L’historiador local i guionista, Jaume Ramon, ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és “recuperar la memòria històrica d’aquest espai i sobretot dels seus protagonistes, els soldats ferits i convalescents que van ser atesos allà, entre els quals hi havia molts joves que van participar en la batalla del Cap de Pont de Balaguer, així com el personal mèdic”. Ramon ha afegit que per poder elaborar el guió han consultat documents històrics i han contactat amb familiars d’alguns protagonistes de la història com el doctor Josep Jordana, metge cirurgià de la XV Brigada Internacional i director de Mas de Colom; les infermeres Clàudia Perenya (de Tàrrega en el Front del Segre), Ann Murray (internacional en Mas de Colom) i Irene Sunyer (infermera en Mas de Colom) o bé el portalliteres Baldomer Gràcia, entre d’altres. La recreació s’ha completat amb una petita exposició, encara que molt significativa, de Miquel Aresté amb peces procedents del seu museu particular. Segons Ramon, s’han pogut recopilar 80 certificats de defunció en Mas de Colom encara que ha assegurat que tot apunta que van ser molts més.

Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, ha posat de relleu la jornada perquè “dona a conèixer part de la nostra memòria històrica”. Pijuan ha qualificat la recreació de “gran èxit” ja que en poques hores s’han omplert les 250 places disponibles per a disfrutar d’aquesta activitat gratuïta. Per a l’alcaldessa, “aquestes activitats són molt importants perquè no es pot caure en l’oblit”.

La visita també ha comptat amb la presència del director del Memorial Democràtic, Jordi Font, que ha posat de relleu “l’esforç per mostrar l’hospital de la forma més rigorosa possible, treballant fins l’últim detall”.

L’activitat, organitzada per Borges, ha comptat amb la col·laboració del Grup de Recreació Històrica Ejército de l’Ebre, l’Associació Batalla del Segre, l’ajuntament de Tàrrega, Òmnium Cultural i el col·leccionista de Tàrrega Miquel Aresté.