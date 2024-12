Alt Urgell i Cerdanya regulen l'accés a les pistes forestalsAl constatar un increment del pas de vehicles i amb l'ajuda de Sant Julià de Lòria

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Representants d’ajuntaments, EMD i el comú de Sant Julià de Loria han creat una comissió de treball per establir una regulació d’accés a les diferents pistes forestals de la Reserva Nacional de Caça Alt Urgell-Cerdanya. En les últimes setmanes han portat a terme reunions i abans d’acabar l’any està previst que quedi establerta la regulació en diferents pistes forestals d’aquesta reserva nacional, que afecta els nuclis d’Arcavell, Bescaran, Estamariu, Aristot, Castellnou de Carcolze i Torres d’Alàs, després de detectar un increment molt considerable del pas de vehicles a motor. L’augment, segons expliquen fonts dels ajuntaments, s’ha vist empitjorat amb el tancament de les pistes de nuclis veïns com els de Lles i Aransa.

L’última reunió va ser a les dependències del consell comarcal de l’Alt Urgell. Els representants de cada poble van proposar els punts on quedarà restringit el pas, el tipus de tancament que s’instal·larà, la temporalitat de cada una de les restriccions i el règim d’autoritzacions que s’estipularà.

En aquesta reunió es va incorporar el comú de Sant Julià de Lòria per treballar de manera conjunta en aquest tema, ja que l’administració andorrana té restringida l’entrada a espais com Claror, el Camp Ramonet, el port Negre i el coll de Finestres, un fet que també té impacte en el costat català de la frontera.

Van ser-hi també presents representants de la reserva de caça i del departament d’Agricultura del Govern de la Generalitat.

Tots van insistir en la importància d’adoptar mesures similars per no provocar efectes contraris als que busquen, que són una protecció més gran de l’entorn natural de muntanya, en la qual encara hi ha una activitat ramadera destacada, i apostar per un turisme respectuós amb la naturalesa. Van afegir la necessitat de treballar més enllà de la frontera politicoadministrativa que els separa.