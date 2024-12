Binèfar preveu seguir guanyant població i activitat fins al 2028

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Binèfar ha demanat a la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) que tramiti una ampliació de la seua autorització d’abocament davant de les previsions que el creixement demogràfic i d’activitat industrial es mantingui a la localitat durant els propers anys, almenys fins al 2028.

El projecte de l’ampliació, que contempla que l’abocament de la depuradora creixi dels 2,39 a 2,52 hectòmetres cúbics fins al 2028, es troba en fase d’informació pública tant a la seu de la CHE com al seu portal d’internet fins al proper 27 de desembre.

El 2022 eren 1,95, el punt més baix dels deu anys anteriors, quan va arribar a passar de 3,2, abans de la posada en marxa de l’estació de tractament d’aigües residuals, a l’abocament del qual, que arriba a la Clamor Amarga a través del col·lector de Faleva, se n’hi sumen altres de caràcter industrial com els de l’escorxador Fribín i la química Pinturas Lepanto.

L’autorització d’abocament s’ampliaria, per disposar de marge, fins als tres hm3, dimensionats al creixement previst a la capital de la Llitera i a una depuradora “dimensionada per tractar una càrrega contaminant de 40.700 habitants equivalents” i el sistema de la qual inclourà quatre punts d’abocament de desbordament.

Binèfar va superar la barrera dels 10.000 habitants a la revisó del padró de l’1 de gener del 2023, l’última convalidada per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) després de depurar les dades municipals. La localitat s’ha convertit els últims anys en la receptora d’un intens flux migratori, tant des de l’interior de l’Estat com des d’altres països, a causa del desenvolupament de la seua indústria agroalimentària, un creixement que es mantindrà a curt i mitjà termini amb projectes com les ampliacions de Fribín i Agropienso i la posada en marxa del port sec de Tamarit.

La demanda a l’alça d’aigua obliga a ampliar el dipòsit local

L’ajuntament de Fraga ha tancat un acord amb el propietari dels terrenys que necessita per al recreixement del dipòsit municipal de proveïment d’aigua potable, una de les obres que ha d’emprendre per garantir el subministrament al seu creixent nombre de veïns (15.373, després de guanyar-ne 2.500 en dos dècades) als quals a l’estiu se sumen una població flotant de 3.500. En aquest sentit, el ple va aprovar dijous els pressupostos de la corporació, de 16,3 milions d’euros i que inclouen projectes com el centre d’FP de Sant Josep de Calassanç o inversions del projecte Cinca Reviu.