“La IA redueix un 20% l'abandó universitari”

La majoria de les ponències es van celebrar a la sala de Sant Domènec de la Seu. - C. SANS

La utilització de la intel·ligència artificial en l’aprenentatge adaptatiu ajuda a reduir d’un 50 a un 30% l’abandó de les assignatures universitàries. És una de les principals conclusions que va presentar el director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d’Investigaciones Científiques (CSIC), Carles Sierra, en el marc de la segona edició del congrés internacional de la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans, que s’acaba de celebrar a la Seu. D’aquesta manera, Sierra va detallar que hi ha estudis que demostren que “utilitzar aquestes eines dos hores a la setmana al llarg de tot un trimestre” aconsegueix resultats molt bons i va posar l’exemple de l’assignatura de càlcul a primer d’universitat, que “molts estudiants la deixen o la suspenen”. “Tant en estudis universitaris com a secundària, un bon ús de la IA pot contribuir a millorar els resultats”, va insistir.

Sierra va destacar la importància de “no cometre errors” en el moment de recollir les dades “per no afectar el bon funcionament” de les aplicacions d’IA i va centrar la seua ponència en els bons resultats que té aquesta tecnologia en l’aprenentatge adaptatiu, en el qual les màquines, va explicar, determinen les necessitats dels alumnes per millorar el seu aprenentatge. La IA, va apuntar, adapta el contingut i ajuda l’alumne a escollir, per exemple, l’ordre dels problemes o textos a llegir.