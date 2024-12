Iberdrola promou a Balaguer la seua primera comunitat solar a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Iberdrola ha desenvolupat a Balaguer la seua primera comunitat solar a la província de Lleida que permetrà als veïns de la zona beneficiar-se dels avantatges de l’autoconsum renovable sense necessitat de comptar amb una instal·lació pròpia ni de fer inversions. Aquesta modalitat d’autoconsum comunitari permet als usuaris ubicats en un entorn de fins a dos quilòmetres, mitjançant la seua subscripció i amb estalvi garantit, consumir l’energia 100% renovable generada des d’una única instal·lació fotovoltaica. En aquest cas, la planta ha estat ubicada a la coberta de la nau de l’empresa de subministraments industrials Seimant i Iberdrola és qui efectua la inversió.

La instal·lació consta de 204 panells amb una potència total de 111 quilowatts (kW), suficient per produir anualment 154 MWh, i evitarà l’emissió de prop de 852 tones de CO² a l’atmosfera en els pròxims 30 anys. Gràcies a aquesta comunitat solar, més de 220 veïns de Balaguer podran ser-ne partícips i estalviar a les factures de la llum al consumir localment part de l’energia produïda per aquesta instal·lació.

Per a Juan Miguel Bailón, delegat comercial d’Iberdrola a Catalunya, aquest projecte “reflecteix l’aposta de la companyia a Catalunya per actuacions locals, sostenibles i innovadores, que permeten subministrar energia de proximitat per als seus clients”. Per la seua part, Jordi Martínez Moreno, de Seimant, va ressaltar “la satisfacció de formar part d’aquest projecte amb Iberdrola, que permetrà generar energia elèctrica renovable i posar-la a l’abast dels veïns”.

Iberdrola lidera el mercat de l’autoconsum fotovoltaic a Espanya, amb la gestió del 40% dels clients d’aquesta modalitat al país. Els sistemes solars d’autoconsum poden suposar un estalvi a la factura anual del 30% en el cas de comunitats de veïns; un 50% per a empresa i negocis; i fins a un 70% en habitatges unifamiliars.

Impuls a aquests projectes en altres ciutats l’últim mes

■ La creació de comunitats energètiques s’ha multiplicat en els últims anys. Així, el mes passat se’n va posar en marxa una a Tàrrega impulsada per la comissió Solarcoop de La Soll amb el suport de l’ajuntament de la capital de l’Urgell. Per la seua part, ajuntament de Guissona i la Paeria de Cervera volen impulsar l’energia verda. Les dos administracions han aprovat de forma inicial dos projectes d’instal·lacions de plaques solars en edificis municipals per a ús compartit amb veïns i comerços. La primera n’instal·larà 224 al Pavelló 1 d’Octubre i la segona 186 plaques solars a la teulada del poliesportiu. A més, per la seua banda, veïns del centre de Balaguer també van crear el mes passat la seua comunitat energètica i busquen teulades per instal·lar-les al barri històric.