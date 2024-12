Mollerussa obre el futur CUAP només com a urgències fins a l'any que ve

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El CAP de Mollerussa va obrir ahir les portes de les seues noves urgències, un servei que anteriorment es portava a terme al seu edifici principal. L’equipament també compta amb una base del Sistema d’Emergències Mèdiques i, ben aviat, acollirà el servei de radiologia.

Posteriorment, s’instal·laran els dispositius per a la realització de proves analítiques amb química seca, la qual cosa permetrà oferir una resposta més àgil i eficaç als pacients. També està previst que l’espai funcioni a ple rendiment com a Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) durant el 2025.

Llavors, passarà a donar servei d’urgències de baixa i mitjana complexitat a unes 65.000 persones del Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell.

El trasllat dels diferents serveis al nou edifici permetrà alliberar 2.588 metres quadrats de l’actual CAP, espai que serà remodelat.

El nou equipament disposa de sis consultes per a urgències, una per a emergències vitals i una altra per a l’atenció a patologies respiratòries, entre altres espais. L’obra ha tingut un pressupost d’uns 3,7 milions d’euros, finançada pel Servei Català de la Salut amb fons europeus REACT. L’ajuntament va cedir el terreny.