'Maria' en una granja de vedells de Torrefarrera

La Unitat d’Investigació del Segrià dels Mossos d’Esquadra va desmantellar dilluns una plantació de marihuana en un magatzem d’una granja de vedells de Torrefarrera. Van detenir l’amo de la nau, de 49 anys, com a presumpte responsable. Van intervenir 579 plantes en diferents estats de creixement i 18 quilos de cabdells preparats per a la imminent distribució. El magatzem amagava vuit sales preparades per al cultiu, una de les quals habilitada per a l’assecatge de les plantes, i disposava d’una complexa instal·lació amb transformadors, llums leds, ventiladors, aires condicionats i dipòsits d’aigua. A més, el sistema elèctric estava connectat a les plaques solars de la granja, amb capacitat per subministrar un elevat consum, molt per sobre del necessari en una explotació ramadera d’aquest tipus. L’arrestat passarà avui a disposició judicial.