Demanen l'aigua del canal d'Urgell per a Barcelona a canvi de 120 milions per modernitzar-lo

El Canal d’Urgell, al seu pas per Arbeca en una imatge d’arxiu.

Quatre col·legis oficials d’enginyers i economistes van proposar ahir sota el paraigua de l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua un gran pacte entre els regants del Segre i la regió metropolitana de Barcelona, “a negociar amb el territori de Lleida, per intercanviar inversió per a la modernització del reg amb un cabal de 50 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any només en situació d’emergència, un 20% de l’estalvi d’aigua que resultaria de la modernització de l’Urgell”.

“Proposem reprendre la proposta de l’any 2012: aigua de la Noguera Pallaresa cap a Barcelona”, assenyala el document, amb referència a l’harmonització d’aquest riu ja prevista en el projecte de l’Urgell. Modernització i harmonització permetran un estalvi de 250 hectòmetres anuals que serviran per a cabal ecològic del Segre, incrementar el reg a l’Urgell i el cabal del Segarra-Garrigues.

El punt de partida, afegeix la proposta, és estalvi d’aigua a canvi d’obres, en aquest cas, un 20% de l’excedent d’aigua (50 hectòmetres) per a situacions d’emergència a Barcelona. En compensació, Aigües Ter-Llobegat finançaria amb 120 milions el 12% de les obres de modernització fins a peu de parcel·la. L’aigua costaria 1 euro el metre cúbic.

La proposta estima en 5.000 milions la inversió necessària per a la modernització de regs

El document dels experts afegeix també que la connexió suposaria invertir 400 milions en una conducció de 65 quilòmetres i un diàmetre d’1,4 metres que només s’utilitzaria per a emergències. Tanmateix, la proposta d’enginyers i economistes per modernitzar el regadiu supera els 5.000 milions per a tot Catalunya (vegeu el desglossament).

L’informe presentat ahir, elaborat per quaranta professionals, es titula Bases per a la transició hídrica i estima que el 2050 la demanda d’aigua a Catalunya pujarà de 4.550 a 5.353 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any i l’oferta caurà, en un context de canvi climàtic, de 7.141 hectòmetres a 5.873 en un any mitjà (1.898 a 1.678 en sequera).

En el seu conjunt, les mesures plantejades ahir permetrien situar la demanda en 4.782 hectòmetres (un 10% menys) i la disponibilitat, en 6.379 hectòmetres el 2050.

“Plantegem aquest document per a un acord entre territoris”

La d’ahir no és una proposta nova i està en part inspirada en el Compromís per Lleida de fa una dècada. Tanmateix, concreta més detalls i adapta la proposta al context de crisi climàtica.

Els experts plantegen una inversió de 21.960 milions d’euros en una solució polièdrica per combatre la sequera: modernització del reg, interconnexió de xarxes; regeneració i reutilització de l’aigua; dessalatge i estalvi.

En el primer cas, proposen invertir 3.930 milions d’euros per a la modernització del reg a Catalunya, sobretot el de l’Urgell. 1.080 milions més es destinarien a la tecnificació del reg en parcel·la.

Quant a la connexió de les xarxes d’aigua, plantegen recuperar la prolongació del ministrasvasament a Tarragona perquè arribi a Barcelona. Un corredor litoral de l’aigua enllaçaria les xarxes de Girona, Aigües Ter-Llobregat i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT, ja a l’Ebre).

En dessalatge, plantegen assolir 360 hectòmetres amb sis dessaladores (ara n’hi ha dos en marxa i dos en projecte) i en regeneració i reutilització, 427 més, que anirien a usos urbans, industrials i d’altres.

Carles Conill, un dels signants del document, va explicar ahir a SEGRE que “la clau és l’acord, un pacte entre l’aigua urbana i l’aigua agrícola. Posem aquest document sobre la taula perquè hi hagi un acord entre territoris”.

El document s’ha remès a la Generalitat i als regants del canal.