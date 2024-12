El jutjat de Tremp absol els sis encausats per ocupar un bloc de pisos a Rialp

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de Tremp ha absolt els sis encausats del col·lectiu Aixeta per ocupar un bloc de pisos a Rialp, al Pallars Sobirà. El Bisbat d’Urgell i Consulting Pallars, propietaris de l’edifici, van denunciar els ocupes per intentar desallotjar el bloc, desocupat des de fa més de quinze anys. El judici es va celebrar el passat dijous dia 28 de novembre i transcorreguts vuit dies la sentència ha estat absolutòria pels sis encausats, ja que el Jutge ha decretat que no existeix retret penal quan l'edifici està abandonat. El bloc que mai ha estat habitat, el van ocupar un grup de joves, el passat 30 de setembre, per a reivindicar un habitatge digne al Pallars Sobirà i arreu del Pirineu.