Unes 1.500 persones es mobilitzen a la Seu d’Urgell per un habitatge digne al Pirineu

Unes 1.500 persones, segons els Mossos, s’han mobilitzat aquest divendres a la Seu d’Urgell per reclamar una baixada dels preus dels lloguers i condicions dignes per viure al Pirineu. Convocada per la plataforma Pirineu Viu, la jornada de protestes ha culminat amb una manifestació que ha començat al passeig Joan Brudieu i ha recorregut diversos carrers de la capital alturgellenca.

Una quarantena d’organitzacions i partits polítics han donat suport a la protesta que ha volgut posar de manifest la problemàtica que té la gent jove per poder-se quedar a viure al Pirineu.

El dia que s’ha escollit tampoc ha estat a l’atzar, ja que pel pont de la Puríssima és quan es dona el tret de sortida a la temporada turística hivernal. Els organitzadors de la mobilització consideren que s’ha arribat a un punt en què s’està “expulsant” als treballadors del Pirineu” perquè l’habitatge està “segrestat pels especuladors i els pisos turístics”. La marxa ha comptat amb participació de persones vingudes del conjunt del Pirineu català, des de la Val d’Aran al Berguedà i també d’Andorra, amb l’objectiu de visualitzar que es tracta d’una “mobilització de país”.

La manifestació ha estat el punt culminant d’una jornada plena d’activitats reivindicatives de caràcter familiar i també xerrades. Està previst que finalitzi amb concerts al pavelló municipal. Els organitzadors han escollit el divendres del pont de la Puríssima perquè marca l’inici de la temporada turística hivernal i perquè serveix per commemorar la “manifestació històrica” per l’habitatge que hi va haver fa un any a Andorra.

Segons Pirineu Viu el jovent cada cop té més dificultats per poder viure al Pirineu a causa de les feines precàries, que consideren que estan lligades al sector turístic, i també per la pujada del preu de l’habitatge. A més, alerten que no només afecta al jovent sinó també a persones que s’han de traslladar d’Andorra a la Seu d’Urgell per poder viure o d’altres de la Cerdanya que han d’anar al Berguedà, i també des de la Val d’Aran cap als Pallars Sobirà i Jussà.

Com a solucions a la problemàtica proposen una diversificació de l’economia per generar “feina estable i de qualitat”, ja que creuen que apostar-ho tot al turisme “és perillós”. Pel que fa a l’habitatge, reclamen tres mesures concretes que passarien per una regulació del preu dels lloguers; una limitació i control dels pisos turístics; i una aturada immediata de tots els desnonaments.

La manifestació ha comptat amb el suport d’una quarantena d’organitzacions del món de la cultura, col·lectius ecologistes, feministes, laborals, sindicats d’habitatge, la coordinadora d’habitatge digne d’Andorra, casals i ateneus del Pirineu. També Unió de Pagesos, el Sindicat de Llogateres i l’Assemblea Catalana per a la Transició ecosocial i partits com la CUP i els Comuns.