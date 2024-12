Retiraran el carnet a conductors amb sancions greus a la UE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 27 estats membres de la Unió Europea han acordat aquesta setmana la que serà la seua posició negociadora en la reforma per reforçar la seguretat viària a la Unió Europea i advoquen, en línia amb el proposat per Brussel·les i avalat també per l’Eurocambra, perquè la retirada del carnet de conduir per una infracció greu sigui efectiva a tot el territori comunitari, encara que amb canvis respecte a la proposta inicial per limitar l’intercanvi d’informació entre estats, i planteja una clàusula de revisió.

L’enfocament general pactat pels ministres de Transport de la UE reunits a Brussel·les permetrà ara als colegisladors (Consell i Parlament Europeu) iniciar les negociacions per tancar els detalls de la nova norma, promoguda per la Comissió Europea, per evitar que l’infractor pugui conduir amb impunitat en altres països de l’espai comú malgrat haver estat sancionat amb la retirada del permís en un altre país.

Així, l’estat membre que expedeixi el permís de conducció haurà d’aplicar, “en condicions específiques i de conformitat amb la seua pròpia legislació nacional”, la suspensió del permís de conduir imposat per un altre país de la UE al responsable d’una infracció greu.

D’altra banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha impulsat una prova pilot per formar camioners i conductors d’autobús nouvinguts pendents de bescanviar el seu permís. La iniciativa arriba després que els accidents amb conductors de fora de la UE a l’AP-7 s’hagin duplicat durant els últims quatre anys. Així ho va explicar a l’ACN el director de l’SCT, Ramon Lamiel, que va destacar la necessitat que aquests xòfers sàpiguen “com circular per les carreteres catalanes”.