Un embolic documental deixa sense amo uns dipòsits de frontera després d'una mort sense hereus

Un embolic documental ha deixat sense amo els dipòsits del Pont de Montanyana, situats a Tremp i que serveixen aigua a masies del Pallars. Les rigideses de l'Administració han provocat una situació kafkiana que afecta el Pont de Montanyana, Montanyana i Tremp, tres localitats de dos municipis en una terra de frontera que porten dècades, si no segles, col·laborant.

El conflicte consisteix en que la mitja hectàrea de la finca de Tremp en la qual hi ha els dipòsits i la potabilitzadora del Pont de Montanyana s'han quedat sense propietari després de morir sense hereus a mitjans del 2023 el veí de la localitat ribagorçana que, com el seu pare fa 70 anys, li havia cedit l'ús del terreny al municipi.

El Govern d'Aragó encara no posseeix el llegat

El fet de tractar-se d'una herència abintestat (no tenia fills, la seua única germana va morir abans que ell i els fills d'aquesta no s'han interessat per acceptar-la) fa que aquesta passi a integrar el patrimoni del Govern d'Aragó, que destina aquests llegats, o els diners recaptats amb la seua venda, a finançar programes socials. Tanmateix, tampoc aquest tràmit d'acceptació per la comunitat autònoma no ha finalitzat, o sigui que el terreny es troba als llimbs i li falta un propietari formalment.

"Qualsevol dia hem de fer una obra i no podrem perquè no és nostre. Volem regularitzar-ho", explica l'alcalde del Pont de Montanyana, Jorge Bordes, que recorda que aquests dipòsits donen servei al Pont de Montanyana, a Montanyana, a les masies dels dos pobles i, com ocorre amb el subministrament de gas, també a algunes de Tremp. El consistori manté contactes amb Tremp i amb el Govern d'Aragó per "intentar solucionar l'assumpte sense haver de recórrer a un tràmit com l'expropiació", una cosa que, d'altra banda, correspondria al consistori pallarès.

Implicacions legals i administratives

La situació planteja diverses qüestions legals i administratives que caldrà resoldre. D'una banda, caldrà veure com es formalitza la titularitat dels terrenys un cop el Govern d'Aragó accepti definitivament l'herència. Podria cedir-los als ajuntaments afectats o mantenir-ne la propietat.

D'altra banda, els consistoris hauran de revisar els acords i convenis que regulaven l'ús dels dipòsits i la potabilitzadora amb l'antic propietari. Caldrà actualitzar-los i adaptar-los a la nova situació jurídica un cop es resolgui la qüestió de la propietat.

Afectació al subministrament d'aigua

Malgrat el buit legal, de moment el subministrament d'aigua a les poblacions i masies afectades no perilla. Els dipòsits i la potabilitzadora segueixen en funcionament amb normalitat.

No obstant, com apuntava l'alcalde del Pont de Montanyana, la situació podria complicar-se si cal fer alguna obra o reparació important a les instal·lacions. Sense un propietari formal dels terrenys, qualsevol actuació podria veure's dificultada des del punt de vista legal i administratiu.

Un cas insòlit fruit de les rigideses burocràtiques

El cas dels dipòsits del Pont de Montanyana és un exemple de com de vegades les rigideses burocràtiques poden portar a situacions kafkianes i crear problemes en comptes de solucionar-los.

Es tracta d'un cas insòlit fruit d'una combinació de circumstàncies: la mort sense hereus del propietari, la complexitat dels tràmits d'acceptació d'herències per part de l'administració i la situació particular d'unes instal·lacions que donen servei a poblacions de dos municipis diferents.