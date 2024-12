Litografies del catalanisme

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El pintor de Palou establert a Tàrrega Magí Puig s’ha estrenat en el món editorial amb el volum Els cims del catalanisme. Alçament de llum en la tenebra amb Lluís Duran, Carles Alsina i Miquel Alsina. Així, Puig ha estat l’encarregat de crear la coberta de l’estoig i la del llibre, a més de les quatre litografies fetes expressament per a aquesta edició i que s’inclouen en una carpeta.

Puig, que va reconèixer que aquest projecte li ha fet “molta il·lusió”, va explicar que “aquest llibre vol retre homenatge a milers de persones, la majoria anònimes, que, amb el seu coratge i determinació, van fer front a l’intent de genocidi cultural contra el nostre poble i la nostra llengua durant el franquisme”.

En la primera proposta va incloure un paisatge de la Segarra que l’editorial desconeixia i va rebutjar

En la primera part, l’historiador Lluís Duran explica com la ciutadania va crear el moviment de defensa de la llengua, la cultura, la identitat i la simbologia catalanes partint del no-res i en la segona s’agermanen deu temes icònics de la Nova Cançó (de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet...) amb deu cims emblemàtics de Catalunya.

Com a curiositat, Puig va revelar que quan l’editorial li va encarregar el projecte va proposar quatre vistes emblemàtiques del territori per a les litografies entre les quals n’hi havia una de la Segarra, que desconeixia i va rebutjar. Les finalistes estaven dedicades al moviment Escorta i als Castellers pel seu valor integrador i de foment de les tradicions i al Pedraforca i a la muntanya de la Mola.

Exposicions a la Sala Parés de Barcelona i a Montpeller

Magí Puig es troba ultimant les seues dos pròximes exposicions col·lectives. A la primavera del 2025 es podran veure noves obres d’aquest pintor natural de la Segarra a la Sala Parés de Barcelona i a l’estiu exposarà a Montpeller. “Per sort tinc l’agenda molt marcada, estic a tres i quatre galeries en les quals exposo cada dos o tres anys”, va explicar. Per aquesta raó, projectes com el d’aquest llibre li agraden, “reforça el meu treball i la veritat és que em van donar molta llibertat, malgrat l’anècdota que no van reconèixer el paisatge de la Segarra”, va afegir. Magí Puig és un dels artistes més rellevants del panorama pictòric català amb una creixent projecció internacional. Ha exposat a Barcelona, Madrid, París, Londres o Nova York, entre altres capitals de l’art.