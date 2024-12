Andorra facilitarà el comerç exteriorLa mesura beneficiarà empreses lleidatanes, que exporten a Andorra una mitjana de més de 7 milions d'euros al mes

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern d’Andorra facilitarà el comerç amb l’exterior amb l’aplicació de mesures que faran més àgils i simples els tràmits duaners. La mesura, en vigor l’abril del 2025, beneficiarà desenes d’empreses lleidatanes que travessen diàriament la frontera hispanoandorrana de la Farga de Moles, ja sigui per proveir de productes d’alimentació o per prestar altres serveis al país veí. L’exportació de les empreses lleidatanes al Principat suposa una xifra de més de 7 milions d’euros al mes, que es tradueix en prop de 80 milions anuals.

L’últim Consell de Ministres del país va aprovar el projecte de llei del Codi Duaner. L’objectiu d’aquest text, que substituirà el vigent, és adaptar la legislació actual a la normativa europea en matèria de duanes i simplificar i digitalitzar els procediments que porten a terme les persones i empreses en aquest àmbit, a més d’eliminar els tràmits que encara es fan en paper.

També es crearan els operadors econòmics autoritzats. La figura està contemplada per a empreses que tenen molt tracte amb la duana i representa un règim especial per facilitar els seus tràmits. Se’ls sotmetrà a menys controls físics i documentals i podran efectuar devolucions de mercaderies sense sol·licitud prèvia. Un altre dels avantatges per a la nova figura que crearan és la possibilitat d’acollir-se a la reducció o exempcions de les garanties financeres que fixa el país.