El Baix Cinca consolida el seu 'miracle' demogràfic

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per

“Una part considerable d’aquest creixement s’explica per l’afluència a aquestes comarques de migració procedent de l’estranger”, destaca el Justícia d’Aragó per referir-se al Baix Cinca en el seu recent informe sobre el repte demogràfic, en el qual destaca com aquesta comarca és una de les quatre de la comunitat en les quals hi ha “percentatges de població estrangera superiors al 20%”.

Aquesta arribada de població d’altres països, que ha permès compensar una pèrdua notable d’habitants per causes vegetatives, ha resultat especialment intensa a “les comarques pròximes a Saragossa i Lleida”, amb concentracions especialment cridaneres en el cas dels búlgars, els senagaleses i els algerians al Baix Cinca, on suposen, respectivament, el 22,8%, el 7,9% i el 7,6% del total del col·lectiu migrant, o el dels segons (4,1%) i els veneçolans (3,4%) en el cas de la Llitera, on la seua arribada també ha minvat la pèrdua d’habitants generada pel decreixement vegetatiu (mor més gent de la que naix).

El pes de la població d’origen estranger arriba al 23,1% al Baix Cinca, amb un augment de més de quatre punts entre els anys 2016 i 2022, i el 19,2 per cent a la Llitera, en aquest cas amb un creixement de gairebé sis punts en aquell mateix període.

A aquesta característica se’n suma al Baix Cinca una altra de relacionada amb el flux migratori extern: és una de les poques amb menys de l’1 per cent de la població autòctona a l’estranger. De fet, si es tenen en compte els seus migrants de tots els orígens, n’arriben deu per cada un que surt: 5.765 (23,1%) per 759 (2,31%); i d’aquests, 357 són d’altres països i 50 d’altres províncies.