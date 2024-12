El Baix Cinca i la Llitera reediten un altre any el Pla Corresponsables

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Comarques del Baix Cinca i de la Llitera han llançat, després de conveniar-ho amb el Govern d’Aragó, una nova edició del Pla Corresponsables, que té com a objectius la “gestió i manteniment de les borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys”, la “creació d’ocupació de qualitat” en aquest àrea mitjançant la incorporació de “persones joves amb perfils professionals relacionats amb les cures a menors” i, també, el desenvolupament d’“accions de formació i sensibilització en corresponsabilitat i cures destinades a impulsar models de masculinitats corresponsables i igualitàries”, segons recullen els documents subscrits per les responsables de les administracions comarcals, Javier Ferrer i Tania Soláns, i per la consellera de Presidència de l’executiu autonòmic, Mar Vaquero.

Els convenis contemplen una aportació de 78.988 euros en el cas de la Llitera i una altra de 155.701 en el del Baix Cinca, en tots dos, amb una entrega anticipada del 90% d’aquestes quantitats per part del Govern d’Aragó.

Val a dir que els acords es mantindran en vigor fins al 31 de desembre de l’any que ve.