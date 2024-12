La recollida selectiva es dispara fins al 80% a Tàrrega amb el porta a porta

Queixes d’alguns veïns per deixar bosses fora de contenidors. - LAIA PEDRÓS

La recollida selectiva d’escombraries a Tàrrega ha superat el 80 per cent des de la implantació fa un mes del sistema porta a porta parcial, per a les fraccions d’orgànica i de resta. Ha passat del 33 al 82,2 per cent i del 5 de novembre al 5 de desembre s’han recollit de forma selectiva, entre les illes dels contenidors i els cubs individuals, un total de 419 tones de residus.

Segons dades del consell, el nou sistema ha disparat la fracció de l’orgànica en un 95% i de resta en un 79% mentre que les fraccions que segueixen en contenidors tradicionals també han augmentat: els envasos ho han fet en un 164%; el paper i cartró, en un 66%, i el vidre, en un 24%. També s’han reduït els residus en un 22 per cent, la qual cosa s’explica per una conscienciació més gran amb el reciclatge i nous hàbits de compra.

El consell ha entregat el 85 per cent dels equips de reciclatge domèstics. Entre la ciutadania hi ha opinions dispars: alguns el defensen i d’altres reclamen tornar a les illes de contenidors. Veïns partidaris del porta a porta han recriminat a veïns contraris que deixin bosses d’escombraries al costat dels contenidors, imatge habitual l’últim mes, i en uns contenidors del carrer Indústria fins i tot van penjar uns cartells reclamant civisme.