Roben el camió de la deixalleria mòbil de la Segarra i apareix a Bellpuig

Dimecres passat a la nit uns desconeguts van entrar a robar a l’abocador comarcal de la Segarra, ubicat a Cervera. Segons va confirmar el consell de la Segarra, es van emportar el camió de la deixalleria mòbil, van sostreure eines, material i van rebentar algunes portes de les instal·lacions.

Els Mossos d’Esquadra van trobar el camió aquella mateixa nit abandonat en un camí a Bellpuig i amb un cop a la part davantera. De moment, el servei de deixalleria mòbil ha quedat suspès fins a nou avís. Cada mes passa per les poblacions de més de quaranta habitants de la Segarra. Es tracta d’un camió que disposa de diversos contenidors a l’interior, cubs i diferents apartats per a la recollida selectiva de residus.

El servei pretén fomentar el reciclatge d’objectes i residus que no es poden dipositar als contenidors habituals, com per exemple les piles, oli de cuina, CD, radiografies, bombetes, fluorescents o petits electrodomèstics, entre d’altres.

Aquesta setmana estava previst iniciar el servei a Ivorra, Concabella, Gospí, Sant Guim de Freixenet i Sanaüja, però de moment no es portarà a terme fins a tenir reparat el vehicle, va assenyalar el consell.